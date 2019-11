Hoogtebegrenzer aan Scheldebrug voor zesde keer aangereden door vrachtwagen, werken gelukkig bijna ten einde Kristof Pieters

13 november 2019

09u13 0 Temse Het verkeer op de N16 en in het centrum van Temse is woensdagochtend compleet in het honderd gelopen nadat alweer een vrachtwagen tegen een van de hoogteportieken voor de Scheldebrug was gereden. Het is al de zesde keer dat dit gebeurt.

De chauffeur ramde omstreeks 6.30 uur, net voor de ochtendspits dus, het hoogteportiek dat helemaal scheef getrokken werd en klem kwam te zitten tussen de trekker en de oplegger. De politie was net als de aannemer snel ter plaatse, maar er zat niks anders op dan alle vrachtwagens rechtsomkeer te laten maken. Dat zorgde er al vlug voor dat zowel het verkeer aan de kant Bornem als Temse op de N16 muurvast kwam te zitten. Omdat de takelwerkzaamheden wel enige tijd in beslag namen werd beslist het verkeer in beide richtingen over de nieuwe Scheldebrug te laten rijden. Daarvoor moest wel eerst signalisatie aangebracht worden. Die regeling bracht maar weinig soelaas. Vooral in het centrum van Temse maar ook op de Krijgsbaan en zelfs tot in woonwijken stond het verkeer een tijdlang muurvast.

De oude Scheldebrug staat al maanden in de steigers voor grondige renovatiewerken. Sinds het begin van de werken, eind mei, is een hoogtebegrenzing van 4 meter ingesteld om de stellingen en de arbeiders te beschermen. Vrachtverkeer hoger dan 4 meter dat van de A12 via de N16 naar Sint-Niklaas of E17 rijdt, moet een omleiding volgen. Op de N16 staan enkele portieken met kettingen op een hoogte van vier meter. Als een vrachtwagen deze kettingen raakt, is die te hoog geladen en moet de chauffeurs rechtsomkeer maken. Vlak voor de Scheldebrug aan de kant van Bornem staat een laatste hoogteportaal. Bij dit portiek is de bovenkant niet flexibel, maar bestaat deze uit een stalen balk en het is daar dat al zes keer een vrachtwagen tegen de constructie knalde. Dit ging telkens gepaard met heel wat verkeershinder.

De werken zitten gelukkig in een eindfase. Vanaf 15 november zal de aannemer de stelling afbreken.