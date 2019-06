Honorina viert 102de verjaardag JVS

11 juni 2019

In Temse is de verjaardag gevierd van Honorina Michiels, die liefst 102 jaar is geworden.

Honorina Michiels is met haar 102 jaar momenteel de tweede oudste bewoner van Temse. Anna Vermeulen is met haar 103 jaar de oudste in Temse.

Honorina Michiels verblijft in woon-zorgcentrum De Reiger. De eeuwelinge werd voor haar verjaardag namens het gemeentebestuur gehuldigd door burgemeester Luc De Ryck.

Honorina werd geboren in Temse op 6 juni 1917. Ze trouwde in 1942 met Ghisleen Daelman (1915-1948) en hertrouwde in 1950 met bouwondernemer Gaston De Clercq (1914-1981). Sinds 2010 verblijft ze in De Reiger.