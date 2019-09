Honderden stripliefhebbers op Grote Signeerdag JVS

23 september 2019

17u07 0 Temse Stripliefhebbers uit alle hoeken van Vlaanderen én uit Nederland hebben de weg gevonden naar de Grote Signeerdag in Temse.

Op die Grote Signeerdag waren een dertigtal striptekenaars aanwezig om hun albums te signeren. Er kwamen enkele honderden stripliefhebbers op af.

Stripkenner Sascha Van Laeken uit Kruibeke stelde er zijn ‘Strip Sticker Catalogus’. Dat luxeboek van 340 pagina’s bevat 7.095 afbeeldingen in kleur van stickers getekend door striptekenaars. De auteur werkte 5 jaar aan het boek. De publicatie, uitgegeven bij Bonte (Brugge), is verkrijgbaar bij de auteur, via lavas@telenet.be en kost 59,95 euro. De Grote Signeerdag was een initiatief van culturele vereniging Spirit uit Temse.