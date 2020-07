Honderd jaar oude treurwilg moet wijken voor nieuwbouw van woonzorgcentrum De Reiger Kristof Pieters

17 juli 2020

17u00 3 Temse Een treurwilg van meer dan honderd jaar oud voor de inkom van het woonzorgcentrum De Reiger in Temse wordt eerstdaags gekapt. De boom moet wijken voor de bouw van een nieuwe vleugel van het rusthuis en de aanleg van een ondergrondse parking. Heel wat mensen reageren verontwaardigd op het rooien van de iconische boom.

De werken kaderen in een grootschalige vernieuwingsoperatie van de hele OCMW-campus aan de Gasthuisstraat. De komende jaren zal er gefaseerd heel wat veranderen. In een eerste fase start de bouw van de ondergrondse parking. De huidige parking zal hierdoor vanaf 3 augustus niet meer beschikbaar zijn. In een volgende fase volgt dan de nieuwbouw voor het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje, waar onder meer ook een cafetaria, fitness, de centrale keuken en administratie in worden ondergebracht.

Auto’s ondergronds

Van de huidige gebouwen van woonzorgcentrum De Reiger gaat alleen de laagbouw tegen de grond, om te worden vervangen door een nieuwbouw. Het aantal rusthuisbedden blijft gelijk. De nieuwbouw komt in een grote L-vorm op de plaats van de huidige laagbouw en parking. Auto’s gaan in de toekomst ondergronds, in een halfopen parking.

Het is om die reden dat de monumentale treurwilg dus ook moet wijken. De boom zal eerstdaags gekapt worden. Ook voor de bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum is het een moeilijk moment. Ze organiseerden al een afscheidsmoment door in een grote cirkel rond de boom te verzamelen.