Hollebeek bedankt ouders met roos voor thuisonderwijs Kristof Pieters

18 mei 2020

17u56 3 Temse Er wordt opnieuw les gegeven op de Hollebeekschool in Temse voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. En dat was voor de school ook een geknipt moment om de ouders eens in de bloemetjes te zetten voor alle inspanningen die ze hebben geleverd.

Alle leerlingen gingen met een roos naar huis. “Omdat de ouders toch al weken hun uiterste best deden om - in vaak moeilijke werkomstandigheden - hun zoontje of dochter te begeleiden bij het schoolwerk”, zegt directrice Caroline De Vriendt. “Ook de ouders van de leerlingen in de opvang kregen een roos mee. We hadden graag de rest eveneens een bloemetje bezorgd maar we konden jammer genoeg nog niet iedereen zien. Bij deze laten we dan ook iedereen weten dat we hun inzet thuis enorm waarderen.”