HOFsite uit de startblokken: Marjan en Frans delen hun woning en tuin om in huiselijke sfeer te vergaderen Kristof Pieters

05 juni 2020

13u17 8 Temse Wat doet je met een groot huis en een enorme tuin als de kinderen het huis uit zijn? Marjan Van den Eynde (53) en Frans De Maesschalck (58) wilden na 27 jaar niet zomaar verhuizen naar een kleinere stek en besloten hun lievelingsplek te delen met anderen. “We verhuisden naar de bovenverdieping en stellen nu de rest van onze woning en de tuin open voor bedrijven om er in alle rust te vergaderen in een huiselijke omgeving.”

Met Event Connect heeft Marjan Van den Eynde al heel wat ervaring als eventplanner, maar vanaf nu zal ze ook in haar eigen woning activiteiten organiseren. “Wij wonen al 27 jaar in de Brigade Pironstraat in Temse. Ondertussen zijn onze twee zonen het huis uit. Wat doe je dan met dat grote huis en een hele mooie tuin van 1.750 vierkante meter? Verkopen en verhuizen was geen optie. Wij wonen hier heel graag, op 150 meter van de Schelde en haar polders en op 800 meter van het centrum van Temse. We zitten hier ook zeer centraal gelegen tussen Brussel, Gent en Antwerpen. Dus besloten wij om onze lievelingsplek te delen met anderen. We verhuisden naar de bovenverdieping: gezellig, knus en zeker voldoende voor ons twee. De volledige benedenverdieping werd verbouwd tot een mooie lichte vergaderzaal en kookstudio en uitgebreid met een inkom, berging en een verwarmd terras in hout.”

Het vergader- en belevingshuis HOFsite heeft nu de deuren geopend. Het is een rustige, groene plek waar bedrijven, ondernemers maar ook families privaat en huiselijk kunnen vergaderen, elkaar ontmoeten en vooral ook genieten. “De naam HOFsite heeft verschillende betekenissen”, legt Marjan uit. “Ten eerste zijn alle ruimtes gelegen in en rond onze HOF. Daarnaast staat het ook voor een ‘offsite’ plek.”

Inspirerende omgeving

Met hun HOFsite mikken Marjan en Frans in de eerste plaats wel op bedrijven. “Veel bedrijven hebben namelijk geen eigen vergaderzaal meer. Buiten het bedrijf vergaderen geeft ook een andere sfeer, meer inspiratie en je wordt niet gestoord. Onze vergaderzaal is zeer licht met zicht op de natuur, technisch volledig uitgerust met clickshare, wifi, groot beeldscherm en flip-chart. Het is ideaal voor 10 tot 20 personen en men kan zowel binnen als buiten vergaderen.”

Teambuilding

Marjan is als gastvrouw de hele dag aanwezig of in de buurt en regelt alle activiteiten en catering. “Men kan hier ook een teambuilding organiseren”, legt ze uit. “Wij voorzien leuke activiteiten, zowel binnen als buiten, zoals kooksessies in onze kookstudio of buiten rond de barbecue, fietstochten en natuurwandelingen langs de Schelde, enz. In de zomermaanden zullen we ook zelf activiteiten organiseren. Overnachten is niet mogelijk maar wij werken samen met B&B’s in de buurt.”

Meer info: www.hofsite.be