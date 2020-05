Heraanleg Antwerpse Steenweg start na bouwverlof, nutsmaatschappijen gaan eerst aan de slag Kristof Pieters

24 mei 2020

14u13 0 Tielrode De riolerings- en wegenwerken op de Antwerpse Steenweg in Tielrode gaan na het bouwverlof van start. Het gaat om de voorbereidende werken aan de nutsleidingen. De grote rioleringswerken volgen aansluitend begin 2021.

De gemeenteraad heeft het definitief ontwerp goedgekeurd en het gemeentelijk aandeel in de werken. Het gaat om een investering van 5 miljoen euro waarvan de gemeente 690.000 euro betaalt. Met de goedkeuring van het definitief ontwerp is de laatste stap gezet. “De aanbesteding is nu uitgeschreven en we hopen binnen dit en drie maand een aannemer te kunnen aanduiden”, zegt schepen van openbare werken Lieve Truyman (N-VA). “Na het bouwverlof zullen de nutsmaaschappijen aan de slag gaan en aansluitend volgen begin volgend jaar de riolerings- en wegenwerken. Er komen comfortabele enkelrichtingsfietspaden en na de heraanleg wordt een zone 30 ingevoerd. Verder voorzien we ook veel groenelementen.”

De werken zullen starten aan de kant van Huis ten Halve en gefaseerd verlopen. Van zodra een aannemer aangesteld is, zal een infovergadering georganiseerd worden voor de buurtbewoners.