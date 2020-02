Helft van chauffeurs te snel op Houtbriel Kristof Pieters

14 februari 2020

17u43 0 Temse/Kruibeke Er werden de voorbije dagen snelheidscontroles gehouden op verschillende locaties in de politiezone Kruibeke-Temse. Het grootst aantal overtredingen werd vastgesteld op de Krijgsbaan. Van de 604 gecontroleerde voertuigen reden er 75 te snel. Het slechtst scoorde echter de Houtbriel waar de helft van de chauffeurs geflitst werd.

Een beter resultaat was er na de vele controles in de zone 30 van de B.A. Heymanstraat. Van de 382 gecontroleerde voertuigen werden er niettemin nog altijd 14 geflitst. In de Bokmolenstraat werden 2 chauffeurs beboet op een totaal van 67 en in de Hoogkamerstraat waren er 10 geflitst op 219. De Houtbriel scoorde procentueel het slechtste resultaat want van de 68 chauffeurs werden er 30 geflitst. Op de Legen Heirwerg waren er 55 chauffeurs in overtreding op een totaal van 532 en in de Ruisstraat reden er 28 van de 102 chauffeurs te snel. De flitspalen op de N41 registreerden 12 roodrijders en 87 hardrijders op een totaal van 122.101 voertuigen.

In de Hoogstraat in Bazel werden 100 chauffeurs gecontroleerd en 7 geflitst. In de Rupelmondestraat waren er 32 overtredingen op een totaal van 376.