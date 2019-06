Hele dag geen treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Temse door blikseminslag op elektriciteitscabine Kristof Pieters

Temse Er kunnen de hele dag geen treinen rijden tussen Sint-Niklaas en Temse als gevolg van een blikseminslag gisterenavond op een elektriciteitscabine naast de overweg in de Schoenstraat in Temse. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd.

Het incident gebeurde tijdens het onweer dat in de loop van donderdagavond over de streek trok. De bliksem sloeg in op de elektriciteitscabine naast de overweg in de Schoenstraat in Temse. Door de inslag ontstond er schade aan de bedrading. Een aantal kabels begon te smeulen waarna er zich een kortsluiting voordeed. Een ploeg van de lokale politie Temse/Kruibeke passeerde toevallig en kwam uit op een gesloten overweg. Toen plots slechts één van de slagbomen open ging en tegelijk het geluidssignaal in werking trad werd het al snel duidelijk dat er een storing was. De agenten merkten ook op dat er rook uit de cabine kwam. De brandweer werd verwittigd, maar moest niet blussen. De smeulende kabels waren vanzelf gedoofd. Technici van Infrabel kwamen ter plaatse om de schade te herstellen. Die schade blijkt echter groter dan aanvankelijk gedacht. De werken zullen wellicht de hele dag in beslag nemen. Hierdoor is het spoorverkeer op de lijn 54 tussen Sint-Niklaas en Puurs zwaar verstoord. De L-treinen rijden niet verder dan Temse en de P-treinen rijden niet. In afwachting rijden de hele vrijdag vervangbussen van de NMBS tussen Sint-Niklaas en Temse.