Heimwee naar de festivals? Jeugdhuis opent Zomerbar Bartist met live optredens om gemis te verzachten Kristof Pieters

30 juli 2020

13u54 0 Temse Elke vrijdag van augustus kan men terecht in JOC De Nartist in Temse voor een gezellige zomerbar. Het terras en tuinhuis werd omgebouwd tot het zomerterras ‘Bartist’. “We voorzien ook enkele live optredens om het gemis van de festivals op te vangen”, zegt coördinator Liana Maes.

Het zijn vreemde tijden en door de heropflakkering van het coronavirus zijn er deze zomer geen evenementen meer. JOC De Nartis wil het leed wat verzachten voor de jeugd en opent daarom ‘Bartist’, een gezellige zomerbar in de tuin van het jeugdhuis om tijdens de warme zomeravonden te vertoeven met een lekker fris drankje en een hapje.

“We plannen ook nog enkele live optredens om het gemis van festivals op te vangen”, zegt coördinator Liana Maes. “We hebben onder meer de reggaeband Grasjas te gast en er komt ook jong dj-talent van Loozit Events. Voor de concerten is een mondmasker verplicht, ook zittend. Voor de zomerbar vragen we net als bij de horeca een mondmasker te dragen bij toekomen en dit pas af te nemen als men aan een tafeltje zit. Per tafel is een bubbel van vijf toegelaten. We werken niet met inschrijvingen maar volgens het principe vol=vol. De maximumcapaciteit bedraagt 50 mensen.”

De toegang tot de zomerbar is gratis. De eerste afspraak is dus vrijdag 7 augustus van 17 tot 1 uur. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van Bartist.