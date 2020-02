Harmonie Orkest Temse huldigt jubilerende muzikanten Kristof Pieters

19 februari 2020

10u22 0 Temse Het Harmonie Orkest Temse (HOT) heeft op zijn jaarlijks teerfeest in Salons Den Oever twee jubilerende muzikanten gehuldigd: Jef Vermeiren en Maurits De Ryck.

Jef Vermeiren was 55 jaar lang actief als muzikant. De medaille werd hem postuum toegekend want hij overleed op 30 september vorig jaar. Ze werd in ontvangst genomen door zijn dochters Debby en Kelly. Vermeiren was oorspronkelijk lid van de harmonie Recht door Zee waar hij sinds 1964 trommelde. Toen de harmonie in 2015 fusioneerde met de harmonie Moed en Volharding tot HOT bleef hij net als Maurits De Ryck op post. Als drummer maakte Jef ook furore en luisterde hij in de jaren zeventig en tachtig met meerdere dansorkestjes ontelbare bals op.

Maurits De Ryck, een neef van burgemeester Luc De Ryck, was lid van de harmonie Concordia & Amicitia in Bornem, waar hij van in 1946 notenleer en trompet volgde. Vanaf 1948 speelde hij mee met de harmonie. Verhuisd naar Temse in 1954, werd hij lid van Recht door Zee. Hij was lesgever notenleer en groeide uit tot één van de beste liefhebberstrompettisten van zijn generatie in het Waasland. Intussen is hij meer dan 70 jaar aan de slag. Maurits was in de jaren vijftig en zestig ook bijzonder actief bij dansorkestjes zoals The Marly Club, het William Show Orkest en The Skyrockets.