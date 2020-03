Handelaars zetten klanten in de bloemetjes: “Mensen bedanken om lokaal te blijven winkelen” Kristof Pieters

27 maart 2020

15u52 1 Temse Het zijn moeilijke tijden voor kleinhandelaars. Om hen te steunen heeft de gemeente Temse vrijdag 3.600 vioolplantjes verdeeld onder alle plaatselijke bakkers, slagers, vishandels, apothekers en andere zaken die de deuren tijdens de coronacrisis geopend houden. “Zij kunnen er zaterdag hun klanten mee in de bloemetjes zetten”, zegt schepen Stephan Van der Gucht (N-VA). “We willen de mensen bedanken dat ze toch lokaal blijven winkelen.”

De duizenden viooltjes werden vrijdag geleverd aan de loods van de groendienst door de firma Dorano uit Laarne. De sierteler is één van de vele die een noodkreet slagen. Bijna de helft van alle bloemen, planten en sierbomen in ons land worden in onze provincie gekweekt. De lente is voor de sector normaal gezien de drukste periode van het jaar. Maar door de gedwongen sluiting van de markten en bloemenwinkels, belanden nu duizenden tonnen bloemen in de vuilnisbak. Schepen van lokale economie Stephan Van der Gucht (N-VA) nam contact op met het sierteeltbedrijf en liet vrijdag 3.600 vioolplantjes en 420 azalea’s bezorgen. “We kopen dit in aan groothandelsprijzen”, legt hij uit. “Het is een win-winsituatie. De sierteler verdient nog iets en wij kunnen de bloemen gebruiken voor een actie om de klanten van de lokale middenstand te bedanken.”

Momenteel zijn in Temse nog zo’n vijftigtal handelszaken geopend. “Het gaat uiteraard om voedingszaken zoals bakkers en slagers maar er zijn ook een tiental apothekers bij. We willen een kleurrijk opkikkertje bezorgen aan de lokale kleinhandel. Zij kunnen de vioolplantjes zaterdag gratis uitdelen aan de klanten. Op die manier zetten we dus de mensen in de bloemetjes omdat ze lokaal blijven winkelen.”

Daarnaast liet het gemeentebestuur ook azalea’s bezorgen aan alle bewoners van de serviceflats en woonzorgcentra De Reiger (Temse), ’t Blauwhof (Steendorp) en Huize Vincent (Tielrode), goed voor 420 bloempotten.

“Ook na deze crisis gaan we uiteraard de middenstand goed moeten ondersteunen”, beseft Van der Gucht. “Vooral de horeca is zwaar getroffen en zal de gevolgen nog een hele tijd dragen. Bovendien zaten we in Temse met heel wat starters. Voor hen is het extra moeilijk omdat ze niet kunnen terugvallen op een financiële reserve.”

Concrete steunmaatregelen zijn er voorlopig nog niet genomen maar er liggen volgens de schepen al verschillende voorstellen op tafel. “Uiteraard gaan we de eerstvolgende tijd geen belastingen innen en er zullen wellicht ook kortingen worden toegekend. Verder gaan we vooral enkele acties op touw zetten om de handel terug aan te zwengelen. Er wacht ons nog heel wat werk vooraleer de situatie genormaliseerd zal zijn.”