Gunstige trend voor coronacijfers in Temse: nog acht personen in quarantaine Kristof Pieters

21 augustus 2020

17u18 0 Temse De coronacijfers in Temse gaan de goede richting uit. Momenteel zijn er nog acht personen in quarantaine. De gemeentelijke veiligheidscel is tevreden en besliste daarom geen bijkomende maatregelen te nemen.

In Temse vergadert de gemeentelijke veiligheidscel om de twee weken. Op de meest recente bijeenkomst donderdag werd vastgesteld dat de coronacijfers gunstig evolueren. “Momenteel zijn er nog acht personen die in quarantaine zijn”, zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V). “De besmettingen situeren zich vooral in de centrumgemeente. Alle leeftijden komen aan bod, maar opvallend is dat 25% jonger is dan 18 jaar. Voor zover bekend, zijn er gelukkig geen overlijdens genoteerd sinds de tweede golf.” Volgens De Ryck zijn de cijfers betrouwbaar want er wordt gebruik gemaakt van de drie verschillende statistische bronnen: de Lokale Huisartsenkring, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano.

“Gezien deze gunstige evolutie werd beslist geen bijkomende maatregelen te nemen. Bovenop de federale richtlijnen is in Temse enkele het bij zich hebben van een mondmasker verplicht, zodat het te allen tijde kan gebruikt worden waar nodig of wenselijk.”