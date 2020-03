Groendienst onderzoekt voorstel om ‘kleine wildernissen’ aan te leggen Kristof Pieters

09 maart 2020

10u14 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse laat de groendienst een voorstel onderzoeken om op braakliggende percelen kleine stadsbossen aan te leggen. Gemeenteraadslid Vincent De Maeyer (Groen) heeft al een aantal mogelijke locaties opgelijst.

Een ‘kleine wildernis’ of ‘tiny forest’ is een dichtbegroeid bos met inheemse soorten, aangelegd volgens de methode van de Japanse ecoloog Akira Miyawaki. Het is in tien jaar tijd volgroeid in plaats van op honderd jaar. Deze kleine stadsbossen zijn aan een opmars bezig in Nederland en duiken ook op in Wallonië. In Lommel werd op 1 december 2019 de allereerste ‘kleine wildernis’ door Vlaams minister Zuhal Demir geopend. Medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos hadden het uitgewerkt. “Het gaat om kleine stukjes grond waarmee niets gedaan wordt”, legt Vindent De Maeyer uit. “Met subsidies worden ze omgetoverd tot kleine natuurgebieden. Deze vergroten de waterbergingscapaciteit, verbeteren de luchtkwaliteit en ze hebben ook een positief effect op de mens.”

De Maeyer stelt voor dat Temse zich inschrijft voor een subsidie. Minister Demir wil in totaal 19 gelijkaardige projecten subsidiëren, verspreid over heel Vlaanderen en heeft daar 1,3 miljoen euro voor uitgetrokken. Ook burgers, scholen, bedrijven kunnen een kleine wildernis aanleggen en daar steun voor krijgen. Voorwaarde is dat de wildernis minstens een tennisveld groot is maar ook niet groter dan 50 are. Het gemeenteraadslid denkt zelf aan den Esch, de Paardenpolder, het grasveld in de Pieter Diericklaan en het grasveld vlakbij het JOC, de onbebouwde ruimte in de Stripfigurenwijk, het grasveld aan de Scouts in Steendorp en in de Vuurkouterwijk, speelplaatsen van scholen, enz. “Maar we kunnen ook bijvoorbeeld een vrijstelling geven op de recent ingevoerde belasting op niet-bebouwde gronden als de eigenaar bereid is om het perceel te beplanten”, zegt De Mayer nog.

Het college liet in de gemeenteraad weten niet afkerig te staan tegenover het voorstel van de ‘tiny forests’. De groendienst heeft nu opdracht gekregen om het verder te onderzoeken.