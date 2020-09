Groen licht voor appartementen in voormalig politiekantoor Kristof Pieters

09 september 2020

17u25 1 Temse Het gemeentebestuur van Temse heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor de verbouwing van het voormalig politiekantoor in de Kasteelstraat. In het historisch herenhuis aan de straatkant komen acht appartementen. De aanpalende gebouwen worden gesloopt. Daar komen nog eens elf flats.

Het oude politiekantoor werd negen jaar geleden al verkocht. De buurt is opgelucht dat er eindelijk iets wordt ondernomen aan het statige gebouw want de renovatie is meer dan nodig. Bij een storm dit voorjaar kwam een deel van de dakgoot los en kwamen er ook dakleien op de straat terecht. Hierbij werden enkele wagens beschadigd. Omdat de dakbedekking asbest bevat, werd de straat zelfs enkele dagen afgesloten.

19de eeuw

Nu is er dus een omgevingsvergunning afgeleverd en kan de projectontwikkelaar van start met de renovatie. Het herenhuis dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en zal bewaard blijven. Bestaande molures, lambriseringen, glasramen, enz worden maximaal bewaard. Er komen twee appartementen per verdieping, acht in totaal dus. De aanpalende gebouwen naast en achter het herenhuis worden gesloopt. Daarbij moet er wel opnieuw een inrit komen naar het binnengebied. Daar bevindt zich immers het Dacca-gebouw met het gemeentelijk museum en de technische dienst heeft er ook haar stek. Op termijn zal die wel verhuizen naar de TTS-zone. Tot die tijd heeft de gemeente een recht van overweg.

Ondergrondse parking met autolift

In de nieuwbouw zal er ondergronds geparkeerd kunnen worden. Er komen 19 plaatsen, één per appartement dus. De toegang tot de ondergrondse parking is via een autolift want voor een helling is onvoldoende plaats. Bovengronds zijn er ook 57 fietsenstalplaatsen voorzien.

Om voldoende openheid te creëren zal deze nieuwbouw, in tegenstelling tot de huidige situatie, niet aansluiten tegen de bebouwing aan de straatzijde. Zo is er ook langs de achterzijde voldoende lichtinval.

In de zone tussen de gebouwen zal een open metalen structuur met overlopen en trappen worden voorzien die toegang geeft tot de liftkoker, alle appartementen en de ondergrondse parking.