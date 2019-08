Grigor Sayadyann wordt derde in Mister Benelux-verkiezing JVS

16 augustus 2019

11u28 0 Temse De 19-jarige Grigor Sayadyann, Temsenaar van Armeense oorsprong, is derde geworden bij de Mister Benelux-verkiezing. Hij was wel de beste in de categorie ‘Best body’.

Grigor Sayadyann, die sinds 2005 in Temse woont, werd ontvangen in het gemeentehuis na zijn deelname aan de Mister Benelux-verkiezing, waar hij de derde plaats behaalde. Dankzij die podiumplaats vertegenwoordigde hij onlangs ook België op het internationale event ‘Man of the World’ in Manilla, een verkiezing waaraan 30 landen deelnamen. Vorig jaar won Mohamed Mahouk uit Temse nog de Mister Benelux-verkiezing.

In aanwezigheid van Grigors familie en buren werd hij ontvangen door burgemeester Luc De Ryck in het gemeentehuis. Daar gaf de burgemeester een een overzicht van de Miss- en Misterverkiezingen in Temse doorheen de jaren en citeerde hij de namen van inwoners die officieel de titel van Miss of Mister kregen.