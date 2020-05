Gratis vloerstickers voor alle handelaars om klanten handje te helpen bij bewaren van sociale afstand Kristof Pieters

05 mei 2020

15u48 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse gaat in samenwerking met Unizo 500 vloerstickers verdelen onder de handelaars en de bedrijven in de gemeente. De stickers worden op de vloer gekleefd met een tussenafstand van anderhalve meter om de sociale afstand te helpen bewaren.

Een cadeaubon voor alle inwoners bleek financieel te zwaar maar de gemeente zoek wel alternatieven om de handelaars te steunen bij de heropening van de winkels volgende week. De komende dagen zullen er zo’n 500 vloerstickers uitgedeeld worden. “We voorzien twee stickers per handelaar”, leggen schepen van lokale economie Stephan Van der Gucht (N-VA) en Unizo Temse-voorzitter Stijn Teugels uit. “Het is een kleine geste die goed onthaald wordt want we intussen zijn er al 110 stickers besteld. Met de vloerstickers kunnen we op een uniforme manier duidelijk maken hoe klanten de sociale afstand kunnen bewaren.”

De meeste handelaars zijn intussen al volop bezig met de voorbereidingen om de winkels volgende week te kunnen heropenen. “De meeste hebben al handgels in huis gehaald. Afhankelijk van het soort winkel en de oppervlakte verschil de aanpak. We hebben de indruk dat de meeste handelaars wel klaar zijn om de deuren opnieuw te openen.”

Volgende week lanceren de gemeente en Unizo nog een nieuwe actie om het ‘winkelhieren’ onder de kerktoren te helpen aanzwengelen.