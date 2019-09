Gratis soep voor alle schoolkinderen tijdens wintermaanden: “Strijden tegen lege of ongezonde brooddozen” Joris Vergauwen

13 september 2019

13u37 0 Temse Alle leerlingen van de lagere scholen en de middelbare school in Temse krijgen van november tot maart gratis verse soep tijdens de middagpauze. Daarvoor trekt het gemeentebestuur van Temse voortaan jaarlijks 25.000 euro uit. Elke schooldag zullen zo’n 900 kinderen in heel Temse daarmee een verse portie groenten krijgen.

“In de strijd tegen lege of ongezonde brooddozen gaan we deze winter van start met gratis soep voor alle schoolkinderen in Temse”, kondigt schepen voor Onderwijs Tineke Van Britsom (N-VA) aan. Zij legde het voorbije half jaar schoolbezoeken af. Daarbij viel op dat er meer aandacht nodig is voor gezonde voeding. “Het is voor gezinnen niet altijd makkelijk om dagelijks een portie groenten en fruit aan hun kinderen aan te bieden. Vaak houden ouders hun kinderen thuis tijdens de middagpauze, omdat ze de financiële middelen niet hebben om een gezonde lunch te voorzien. Ook valt de vaak ongezonde inhoud van de brooddozen op. We schrikken niet meer van hamburgers en frietjes of van pizza en kebab. Dat moet anders. Daarom zetten we de strijd in tegen de lege of ongezonde brooddozen.”

In alle elf lagere scholen in Temse en de deelgemeenten en in de ene middelbare school zal er vanaf november gratis soep zijn voor de leerlingen. Het gaat in totaal om zo’n 900 kinderen en jongeren. In deze testfase wordt de warme soep niet aangeboden aan kleuters. De dagelijkse soepbedeling in de scholen duurt tot 1 maart.

“Tot 280 liter soep per dag”

De gemeente trekt hiervoor jaarlijks 25.000 euro uit. De soep wordt geleverd door broodjeszaak N.O.O.S. uit Temse. “We maken nu al dagelijks zo’n 70 à 80 liter soep, voornamelijk voor bedrijven in Temse. Vanaf november komt daar elke dag tussen 200 en 280 liter bij voor de scholen”, aldus Christof De Breucker van de broodjeszaak. “Een leuke uitdaging is dit. We gaan ook verschillende soorten soep maken voor de scholen, met onder meer ook vegetarische soep. We houden rekening met de verschillende culturen in de scholen.”