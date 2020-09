Gratis fietslabeling in De Zaat Kristof Pieters

11 september 2020

10u00 0 Temse De politie van de zone Kruibeke-Temse organiseert zaterdag 12 september een fietslabeling achteraan AC De Zaat in Temse en dit van 10 tot 18 uur.

Men moet zich niet op voorhand inschrijven. De politiezone beschikt over een toestel waardoor het labelen van de fiets slechts een minuut duurt. Het rijksregisternummer van de eigenaar wordt niet langer in het fietskader gekrast, maar wordt met een onverwijderbaar label op de fiets gekleefd. Een fiets waar een label met het rijksregisternummer kan bij verlies of diefstal immers veel sneller opgespoord en terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaar. U krijgt bovendien een fietspas waardoor u uw fiets degelijk kan omschrijven bij aangifte indien u toch het slachtoffer van een fietsdiefstal mocht worden. Opgelet mondmaskers zijn verplicht en men moet veilige afstand bewaren.