Gratis bus brengt Temsese jongeren naar Repmond Rock JVS

19 juni 2019

15u51 0 Temse Op zaterdag 22 juni is het opnieuw Repmond Rock in Rupelmonde. Voor jongeren uit Temse is er een gratis evenementenbus naar dat festival.

Komende zaterdag vindt Repmond Rock plaats, op het Mercatoreiland in Rupelmonde. Op zaterdag kunnen festivalgangers gratis gebruik maken van de BOB-bus, dankzij de samenwerking met de gemeenten Kruibeke en Temse.

Jongeren uit Temse kunnen overdag de bus nemen naar het festivalterrein, ‘s avonds rijdt de BOB-bus hen terug naar huis, met stops in Steendorp, Temse, Velle, Tielrode en Elversele. Er is nog een tweede evenementenbus richting Melsele en Zwijndrecht, met stops in Bazel, Kruibeke en aan de tramterminus in Melsele.

De rijtijden van de bus naar Temse vind je hier.