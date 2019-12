Gewonde en heel wat verkeershinder na kop-staartbotsing op N41 Kristof Pieters

18 december 2019

19u56 0 Elversele Bij een kop-staartaanrijding tussen drie personenwagens op de N41 richting Hamme is een bestuurder woensdagavond lichtgewond geraakt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.20 uur, in volle avondspits. Daardoor ontstond er in beide richtingen heel wat verkeershinder. De rijbaan richting Hamme werd tijdelijk afgesloten, het verkeer werd via de zijrijbaan omgeleid. In de richting van Sint-Niklaas ontstond er een lange kijkfile.