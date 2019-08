Gemeente zoekt ‘wegspotters’ om trage wegen in het oog te houden JVS

10u10 1 Temse De gemeente Temse gaat op zoek naar ‘wegspotters’. Dat zijn vrijwilligers die een paar keer per jaar trage wegen controleren op gebreken.

In oktober volgt nog een infoavond om kandidaat-wegspotters te informeren, maar de gemeente doet nu een oproep. Wie graag wandelt langs voetwegels en trage wegen, kan zich kandidaat stellen om ‘wegspotter’ te worden. Die moeten bereid zijn om 4 keer per jaar één of meerdere trage wegen te controleren op gebreken. Is de bewegwijzering in orde? Versperren obstakels de weg? Ligt er zwerfvuil? Wegspotters leggen het probleem vast op foto en geven de verzamelde info door aan de gemeente via hun smartphone of computer. Dat gebeurt met een digitaal meldingssysteem. De gemeente rapporteert terug via dezelfde weg.

“Om de toegankelijkheid van alle wegjes en paden voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer en voor landbouwverkeer periodiek te controleren, komen we vele ogen te kort. Daarom lanceren we met de steun van de provincie en het Regionaal Landschap Schelde-Durme het project ‘Wegspotters’”, schetst schepen Hugo Maes (CD&V).

Iedereen is welkom op de infoavond op donderdag 24 oktober in AC De Zaat. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Info bij de gemeentelijke groendienst op het nummer 03/710.12.36.