Gemeente wil ook voor kerk Velle herbestemming zoeken Kristof Pieters

12 maart 2020

12u32 10 Temse Het gemeentebestuur van Temse wil niet alleen een herbestemming zoeken voor de kerk van Steendorp en Hollebeek maar ook voor die van Velle. Dat heeft burgemeester Luc De Ryck (CD&V) meegedeeld aan de gemeenteraad. Enkel de kerkgebouwen van Temse en Tielrode zullen behouden blijven voor erediensten.

De gemeenteraad keurde twee jaar geleden een ‘kerkenbeleidsplan’ goed. Temse telt in totaal zeven kerken. De dekenale kerk van Temse en de kerk van Tielrode behouden hun huidige functie en zijn dus exclusief voor erediensten. De Heilig Hartkerk blijft eveneens beschikbaar voor erediensten maar hier is wel een nevenbestemming mogelijk.

Drie kerken kwamen tot nog toe in aanmerking voor een herbestemming: de kerk van Elversele, de Kristus Koningkerk op Hollebeek en de Sint-Jan-Evangelist in Steendorp. Elversele wordt voorlopig niet onderzocht omdat het om een geklasseerd gebouw gaat. Voor de twee andere kerken laat de gemeente zich bijstaan door het Projectbureau Herbestemming Kerken. Op de gemeenteraad vroeg Bert Bauwelinck (Tesamen) naar een stand van zaken.

“Wat Steendorp en Hollebeek betreft, zal de trajectgroep drie scenario’s voorleggen tijdens een volgende vergadering op 22 april”, zegt burgemeester Luc De Ryck. “We gaan daarna bekijken welke piste we verder willen bewandelen. We voorzien zeker participatie van de bevolking maar eerst moeten we natuurlijk wel weten welke mogelijkheden van herbestemming er zijn.”

Nieuw is dat de gemeente ook een kandidatuur gaat indienen om de kerk van Velle een herbestemming te geven. “Het was eerst de bedoeling om enkel een nevenbestemming te geven maar intussen is hier geen weekendmis meer en bij een herbestemming zijn er meer mogelijkheden”, legt De Ryck uit. “Een beslissing is er nog niet genomen maar het onderzoek loopt.”