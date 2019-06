Gemeente organiseert petanquekampioenschap JVS

19 juni 2019

15u06 0 Temse De gemeentelijke sportdienst organiseert op donderdag 27 juni een groot petanquekampioenschap, in het sportcentrum Fernand Schuerman.

Iedereen kan deelnemen aan het petanquekampioenschap van Temse, maar de doelgroep is wel senioren. Drie spelers zijn er per ploeg, de samenstelling wordt bepaald via lottrekking. De deelname is gratis.

Het petanquekampioenschap vindt plaats op 27 juni op de petanqueterreinen van het openlucht sportcentrum in de Eeckhoutdriesstraat 157 in Temse.

Info en inschrijven kan bij de sportdienst via sport@temse.be