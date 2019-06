Gemeente op zoek naar leden voor nieuwe beheerraad bibliotheek en cultuurcentrum JVS

11 juni 2019

08u48 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse lanceert een oproep naar kandidaten voor de nieuwe beheerraad van de bibliotheek en het cultuurcentrum.

Wie ideeën heeft om de werking van de bibliotheek en het cultuurcentrum te verbeteren, kan zich kandidaat stellen om in de nieuwe beheerraad te zetelen. De bibliotheek en het cultuurcentrum willen voortaan vaker samenwerken. Daarom start binnenkort één gezamenlijke beheerraad die beide instellingen gaat adviseren. De nieuwe beheerraad zal bestaan uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen, de adviesraden, het onderwijs én vertegenwoordigers van de gebruikers van het cultuurcentrum en de bibliotheek.

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 25 juni, via secretariaat@temse.be. Er wordt gevraagd om een korte motivatietekst mee te sturen. Het reglement van de beheerraad is op te vragen via secretariaat@temse.be of 03/710.12.76.