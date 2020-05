Gemeente laat alle textielcontainers weghalen na problemen met sluikstorten Kristof Pieters

06 mei 2020

12u43 3 Temse Het schepencollege van Temse heeft beslist om al dan niet tijdelijk alle textielcontainers te laten weghalen op het grondgebied. De betrokken firma’s krijgen tot vrijdag hiervoor de tijd. Het verbod komt er na de vaststelling van sluikstorten rond de containers.

“We hebben de betrokken firma’s aangeschreven om hun containers weg te halen en de sluikstorten rond deze containers op te ruimen”, zegt schepen van leefmilieu Hugo Maes (CD&V). “Ze krijgen hiervoor de tijd tot en met 8 mei. Als dit niet is gebeurd, zullen onze diensten maandag 11 mei zelf starten met het verwijderen van deze containers uit het straatbeeld.”

Het verbod kadert in de reeks coronamaatregelen die het college heeft genomen. Sinds de start van de coronacrisis zijn er meer sluikstorten vastgesteld rond de textielcontainers. “We kunnen onmogelijk hier de hele tijd controle op uitoefenen en daarom worden ze dus tijdelijk weggehaald”, legt Maes uit. “Uiteraard is er wel telkens proces-verbaal opgemaakt bij alle sluikstorten. De factuur voor het opruimen en een boete zal intussen worden overgemaakt aan de eigenaar van de containers.”

Het is niet helemaal duidelijk welk soort afval er rond de textielcontainers wordt geplaatst. Mogelijk werden ze niet op tijd opgehaald door de coronacrisis en gaat het om zakken met kledij. In de Hemelrijkstraat in Steendorp (zie foto) werden de zakken intussen weggehaald door de betrokken firma maar de container staan er nog. Schepen Hugo Maes is echter formeel: “Ook de containers zelf moeten weg. Maandag worden ze overal weggehaald en gestockeerd op de terreinen van de technische dienst. De bedrijven krijgen hun container pas terug als de boete betaald is. Persoonlijk zou ik liefst de textielcontainers definitief zien verdwijnen. Het gaat hier meestal om commerciële bedrijven die containers overal plaatsen zonder enige vergunning. We hebben dit in het verleden stilzwijgend toegelaten maar nu is de maat vol. “

De schepen wijst erop dat er wel degelijk alternatieven zijn. “Mensen kunnen textiel kwijt in het containerpark, de kringwinkel Den Azalee en er is vier keer per jaar een ophaling aan huis door MiWa.”