Gemeente koopt 20 ondergrondse parkeerplaatsen op ISA-site Kristof Pieters

25 mei 2020

17u48 0 Temse De gemeente Temse heeft een definitieve samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Interwaas voor de ontwikkeling van de leegstaande ISA-site. Er kunnen tussen de 85 en 120 woningen gerealiseerd worden. De gemeente tekent ook in voor 20 ondergrondse parkeerplaatsen die publiek ter beschikking worden gesteld.

De herbestemming van de oude schoolgebouwen op de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat komt eindelijk in een stroomversnelling. De school werd door Interwaas al in 2010 aangekocht. De gemeenteraad keurde nu een samenwerkingsovereenkomst goed voor de ontwikkeling van de 10.000 vierkante meter grote site. Daar komt een woonproject, aangevuld met diensten en commerciële voorzieningen.

“Interwaas zal voor dit project een private partner aanduiden”, zegt schepen Wim Van Rossem (Open Vld). “Er zijn nu nog drie kandidaten in de running. Een jury, waarin ook de gemeente zetelt, zal de knoop binnenkort doorhakken. Gelijklopend wordt een RUP opgesteld om de herbestemming mogelijk te maken.”

In totaal kunnen er 85 tot 120 woningen komen. Er is afgesproken dat 65% door de private partner mag ontwikkeld worden en 15% moet voorbehouden zijn voor sociale woningen (10% koopwoningen en 5% voor mensen met beperking). De resterende ruimte op het gelijkvloers is bestemd voor commerciële activiteiten. Van de onbebouwde zone zal een groot deel kosteloos worden overgedragen aan het openbaar domein. Verder is afgesproken om de hoek aan de Pastoor Boelstraat af te vlakken zodat er een beter zicht komt op het verkeer. De rooilijn zal ook achteruit gebracht worden voor bredere voetpaden.

Nieuw is dat de gemeente ook heeft ingetekend voor 20 ondergrondse parkeerplaatsen. “Die gaan we publiek toegankelijk maken voor bezoekers van het centrum”, zegt schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). Bert Bauwelinck (Tesamen) stelt zich wel vragen bij de kostprijs van 400.000 euro. “We zitten met haltes voor het openbaar vervoer in de buurt. Is het dan wel zinvol om hier zoveel geld in te investeren”, vraagt hij zich af. Bauwelinck ziet ook een goedkoper alternatief om parkeerplaatsen te realiseren in het bouwproject van woonzorgcentrum De Reiger. Volgens Truyman is dat dossier echter nog te pril. “Bovendien is dit een opportuniteit vlakbij de winkels in de Kouterstraat en krijgen we ook nog eens geld van Interwaas via het Waas Fonds, goed om de helft van de kostprijs te betalen.