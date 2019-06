Gemeente investeert in zonnepanelen op bib en De Mosterdpot JVS

24 juni 2019

13u15 0 Temse Op het dak van de bibliotheek in Temse en op het gemeenschapscentrum De Mosterdpot in Steendorp zijn zonnepanelen geplaatst. Daarmee investeert de gemeente voor het eerst in hernieuwbare energie.

Het gemeentebestuur van Temse liet de voorbije weken zonnepanelen plaatsen op het dak van de bibliotheek in Temse en op het gemeenschapscentrum De Mosterdpot in Steendorp. Een investering van 40.039 euro voor de gemeente. “Hiermee willen we ons steentje bijdragen aan een beter klimaat en tegemoetkomen aan het engagement in het kader van Waasland Klimaatland, met 20 procent minder CO2-uitstoot tegen 2020", klinkt het. “Waar we tot nu toe uitsluitend inzetten op het extra isoleren van onze gebouwen hebben we nu voor het eerst geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Dat is goed voor de portemonnee van de gemeente, die minder energie moet ‘aankopen’, en dat is ook goed voor het milieu.”