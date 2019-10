Gemeente houdt Fair Trade-avond met gastspreker JVS

25 oktober 2019

In Temse is de jaarlijkse Fair Trade-avond gehouden.

De Fair Trade-trekkersgroep van Temse had professor Dirk Verschuren uitgenodigd als gastspreker. Hij had het over feiten en mythes rond klimaatveranderingen. Elke De Meester zorgde voor muzikale omlijsting. De aanwezigen werden getrakteerd op Fair Trade-hapjes en drankjes door de Oxfam Wereldwinkel van Temse.