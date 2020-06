Gemeente en WoonAnker gaan sluikstortprobleem aanpakken in De Gulden Wal maar willen geen heksenjacht op bewoners die vogels voederen Kristof Pieters

22 juni 2020

16u36 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse en WoonAnker gaan samen actie ondernemen tegen het sluikstortprobleem in de sociale wijk De Gulden Wal. In het parkje wordt heel wat huishoudelijk afval gedumpt. WoonAnker wil daarom de doorgang naar de achterliggende parking afsluiten. Gemeenteraadslid Brigitte Caura (Tesamen) wil dat er ook actie wordt ondernomen tegen de bewoners die de vogels en eendjes voederen.

De combinatie van deze twee problemen heeft geleid tot de aanwezigheid van ratten in de Gulden Wal. “De gemeente schakelde enkele jaren geleden een verdelgingsfirma in en plaatste een bordje dat uitdrukkelijk vermeldt dat voederen verboden is op straffe van een GAS-boete en zelfs vraagt om discreet een tip te bezorgen. Maar de toestand is sindsdien niet echt verbeterd”, stelt Caura vast. “Nochtans weet men perfect wie voedert, dat werd reeds meerdere keren gemeld. Nu is onze fractie ook eerder een koele minnaar van GAS-boetes maar als het over dergelijke inbreuken gaat lijkt me de enige oplossing om kordaat te zijn en snel te beboeten. De aanwezigheid van ratten die helemaal niet mensenschuw zijn en tot dicht bij de woningen komen om het voeder op te eten betekent immers een gevaar voor de volksgezondheid.”

Pleziertje niet afnemen

Schepen van leefmilieu Hugo Maes (CD&V) belooft de bewoners eens samen te roepen. “Het gaat inderdaad om een paar bejaarde bewoners die er plezier in vinden om de vogels te voederen. In principe mag dit niet maar willen dit plezier hen ook niet afnemen.” Brigitte Caura vindt dit echter een fout signaal naar de bevolking. “Waarom er anders een verbodsbord zetten en dreigen met GAS-boetes?” vraagt ze zich af. “Het gaat bovendien niet om zomaar wat broodkruimels. Er liggen zelfs opengesneden appels. Vogels voederen doet men niet door massaal granen en afval op het openbaar terrein te strooien, maar op privéterrein en vanaf een voederpaal.”

Mobiele camera

Het dumpen van huishoudelijk afval is echter nog een groter probleem. Het parkje wordt regelmatig opgeruimd maar het is dweilen met de kraan open. Om het sluikstorten aan te pakken wil de gemeente een mobiele camera inzetten. “Die is intussen aangekomen zal op een aantal hotspots worden geplaatst zoals de brug onder de E17 in de Laagstraat”, zegt Hugo Maes. “Zaligmakend is dit echter niet want we moeten de daders ook nog herkennen. Een nummerplaat van een auto is snel te traceren maar bij personen is dat moeilijker. We pluizen de gedumpte zakken elke keer uit en als we iets vinden van een adres volgt een GAS-boete. Jammer genoeg zijn die al een paar keer in beroep geseponeerd omdat de daders niet op heterdaad betrapt waren.”

Park wordt afgesloten

Het park van De Gulden Wal is eigendom van WoonAnker en ook daarmee is al contact opgenomen. “We hebben een enquête gedaan bij de bewoners en een meerderheid is voorstander van een hek met een sleutel”, zegt bestuurslid Stephan Van der Gucht. “Op die manier is er alvast geen doorgang meer mogelijk om vanop de parking afval te dumpen. De vraag is alleen hoe lang de afsluiting stand zal houden.”