Gemeente en Unizo verdelen 15.000 euro aan prijzen om te shoppen onder de kerktoren Kristof Pieters

14 mei 2020

11u37 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse startte samen met handelaarsvereniging Unizo een campagne om de lokale handelaars, ondernemers en horecazaken te steunen bij de heropening na de lockdown. Tot eind juli is er een kooptombola met een prijzenpakket van 15.000 euro. Daarnaast zal ook de belasting op gesloten terrassen voor dit jaar gehalveerd worden.

“We geloven meer in deze formule dan in het uitdelen van cadeaubons”, zegt schepen van financiën Stephan Van der Gucht (N-VA). “We zullen posters, stickers en antwoordkaartjes ter beschikking stellen. Unizo Temse neemt de promotie van de actie voor zijn rekening, onder meer via sociale media. Omwille van het herkenbare logo hebben we onze kar aangepikt bij de ‘Winkelhier’-campagne van Unizo. De vlag dekt de lading. We willen mensen aansporen om te winkelen onder hun eigen kerktoren.”

Alle lokale handelaars, ondernemers en horecazaken kunnen deelnemen. In totaal mogen ze 25.000 tombolabiljetten verdelen van 1 juni tot 31 juli. “Half augustus worden de prijzen getrokken en die moeten voor het einde van het jaar ‘geconsumeerd’ worden”, vult Unizo-voorzitter Stijn Teugels aan.

Prijzenpot

De prijzenpot bestaat uit 300 ‘Winkelhier-bons’ van 25 euro die besteed kunnen worden bij deelnemende handelaars en 75 ‘Winkelhier-restaurantbons’ van 50 euro voor een tafel bij één van de restaurants uit de gemeente.

Daarnaast zijn ook te winnen: 40 VIP-carwashbeurten, 50 duotickets voor het cultuurcentrum, 20 zwemabonnementen van 20 zwembeurten in het VITA scheldebad en 2 ballonvluchten met de nieuwe Jommeke gemeenteballon. Tot slot worden er nog 1.500 drankbonnetjes verdeeld die men kan consumeren in de plaatselijke cafés, snackbars en ijssalons. “Alles samen goed voor een prijzenpot van 15.000 euro”, vat schepen Van der Gucht samen. “We voorzien als gemeente ook nog een extra steunmaatregel. De belasting op gesloten terrassen zullen we dit jaar halveren en alle andere belastingen en retributies zullen pas verstuurd worden vanaf september.”