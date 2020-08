Gele kaart voor onkruid op voetpad en in goot: “Om GAS-boete te vermijden” Joris Vergauwen

03 augustus 2020

19u03 4 Temse Het gemeentebestuur van Temse start met een campagne om inwoners aan te sporen om het voetpad en hun goten proper te houden. Wie niet in orde is, krijgt eerst een gele kaart in de bus. Daarna volgt een GAS-boete.

“Een nette en aantrekkelijke leefomgeving is een belangrijk aandachtspunt. Elke dag zijn meerdere medewerkers actief met het opkuisen van zwerfvuil, het ledigen van vuilbakjes en het onderhouden van de straten in het centrum. Jammer genoeg blijft op sommige plaatsen het onkruid op de voetpaden en in de goten het straatbeeld ontsieren”, legt schepen voor Milieu Hugo Maes (CD&V) uit.

Om de inwoners te sensibiliseren, start de gemeente met een nieuwe campagne. De gemeentediensten zullen symbolische ‘gele kaarten’, verwijzend naar het voetbal, in de brievenbus steken van woningen waar zich onkruid bevindt op het voetpad of in de goot. “Zo krijgen de bewoners de kans om het onkruid te verwijderen en vermijden ze een GAS-boete.” Zo’n GAS-boete kan oplopen tot maximaal 350 euro.

Wettelijk is iedere bewoner zelf verantwoordelijk voor het proper houden van het voetpad en de goot voor de eigen woning, wat ook zo in het algemeen gemeentelijk politiereglement van Temse staat. “Daarom deze campagne. En met de actieve deelname van onze inwoners kunnen we samen zorgen voor een aantrekkelijker straatbeeld”, aldus schepen Maes.