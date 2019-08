Geld, smartphones en juwelen weg bij inbraken Kristof Pieters

16 augustus 2019

17u23 0

In Cauwerburg in Temse is vrijdag een inbraak gebeurd. De buit bestond uit smartphones en juwelen. Woensdagavond werd in de Schoenstraat in Temse ook al ingebroken. De dieven raakten de woning hier binnen via een keukenraam. Er werd geld en juwelen gestolen.