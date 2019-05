Geld gestolen uit twee appartementen Kristof Pieters

31 mei 2019

16u55 3

Er werd ingebroken in een appartement in de Philippe Saverijnslaan in Temse. Er werd een som geld gestolen. In de Paul Chardomestraat in Rupelmonde werd eveneens in een appartementsgebouw ingebroken. Ook hier werd er een som geld gestolen.