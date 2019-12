Geld en juwelen weg bij inbraken Kristof Pieters

09 december 2019

16u05 0 Temse Er werd afgelopen weekend op verschillende adressen ingebroken in Temse. Daarbij werden juwelen en geld buit gemaakt.

Vrijdagavond werd er in de Heistraat in Temse een inbraak vastgesteld. De dieven raakten binnen via de achterdeur. De woning werd volledig doorzocht. Er werd geld en juwelen gestolen. In de Eupenlaan in Temse werd zondagochtend ingebroken. Daar werd cash geld gestolen.