Geld en juwelen gestolen bij inbraken Kristof Pieters

23 december 2019

17u56 0 Temse/Kruibeke Dieven hebben zondag ingebroken in een woning in de Florent Beeckxlaan in Temse. Daar werd geld en juwelen buit gemaakt.

In de Doornstraat in Temse werd vrijdagavond ingebroken. Hier raakten dieven de woning binnen door een raam stuk te slaan. Er werden juwelen gestolen. .

In de Blokmakerslaan in Kruibeke was er tot slot nog een poging tot inbraak.