Geen Temse in de Wolken en Parkfeesten dit jaar Kristof Pieters

16 april 2020

13u23 0 Temse De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren dat massamanifestaties tot en met 31 augustus niet mogen plaatsvinden. Dat betekent dat ook Temses grootste evenement Temse in de Wolken, traditioneel gepland in het laatste weekend van augustus, niet kan doorgaan. De programmatie wordt behouden en een jaar opgeschoven, naar zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021.

Eerder al besliste het schepencollege van Temse tot het annuleren van de Parkfeesten in juli in het Scheldepark en het afgelasten van alle gemeentelijke activiteiten tot en met 30 juni.

Voor wat andere gemeentelijke activiteiten in juli-augustus betreft, moet het schepencollege een beslissing nemen en wordt gewacht op meer duidelijkheid omtrent de nationale richtlijnen.

Het dancefestival Tichelland, dat gepland was op 31 juli en 1 augustus had de beslissing tot annulatie al genomen. De organisatie steek binnenkort virtueel de koppen bijeen om te bekijken of er eventueel in het najaar een vervangprogramma kan doorgaan maar eerst wil men de evolutie van de pandemie afwachten.

