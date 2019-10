Geen soepbedeling op school in wintermaanden: brand bij leverancier gooit roet in het eten JVS

22 oktober 2019

11u23 4 Temse Normaal gezien zouden alle leerlingen van de lagere scholen en de middelbare school in Temse van november tot maart gratis verse soep krijgen tijdens de middagpauze. Een brand bij de soepleverancier maakt dat echter onmogelijk.

In september maakte het gemeentebestuur van Temse bekend dat het voortaan voor gratis soep op school zou zorgen tijdens de wintermaanden. Daarvoor wordt er jaarlijks 25.000 euro uitgetrokken. Bedoeling was dat de leerlingen van de Temsese scholen vanaf november die gratis soep op school zouden krijgen. Het project wordt echter een jaartje uitgesteld, door onvoorziene omstandigheden.

Een brand bij broodjeszaak N.O.O.S. uit Temse, die de soep van november tot maart zou leveren, gooit roet in het eten. “De soeplevering kan niet worden verzekerd. Jammer genoeg woedde er een brand in de broodjeszaak, waardoor er veel materiaal beschadigd raakte”, meldt het gemeentebestuur van Temse. “We hoopten op een tijdig herstel van de zaak, maar dat blijkt niet mogelijk. De broodjeszaak ziet zich genoodzaakt de soeplevering voor dit schooljaar uit te stellen. Er is ook te weinig tijd meer om een nieuwe leverancier aan te stellen. Dit schooljaar zal er dus, tot onze grote spijt, geen gratis soep aangeboden worden. Uitstel is echter geen afstel. Het soepproject ligt nog steeds op tafel voor het volgende schooljaar.”