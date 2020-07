Geen nieuwe overlastklachten uit Haumanstraat Kristof Pieters

08 juli 2020

De rust lijkt weergekeerd in de Philemon Haumanstraat in Temse. In mei werd een gezin geterroriseerd door onbekenden uit de buurt. Er werden twee betonblokken door de ramen gekeild en met een loodjesgeweer op de gevel geschoten. Na optreden van de politie zijn er geen nieuwe klachten meer ingediend.

Tim Stevelinck (VB) vroeg naar een stand van zaken in het dossier op de gemeenteraad. Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) wou niet in detail treden omdat de recherche nog altijd bezig is met het onderzoek. “Er zijn alleszins verdachten verhoord en het parket is in kennis gesteld. ER werden ook duidelijke afspraken gemaakt. De getroffen familie kan beroep doen op de sociale dienst van de politie. Verder is het aantal patrouilles in de buurt gevoelig opgedreven. Op vraag van de politie werd ook de begroeiing gesnoeid in de omgeving van het Dacca-parkje. Het is immers daar dat jongeren die overlast veroorzaakten zich schuil hielden.”

Volgens De Ryck lijken de inspanningen vruchten af te werpen want de familie meldde geen nieuwe feiten meer.