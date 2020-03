Geen hinder in centrum: bussen van De Lijn gaan niet langer omrijden tijdens werken Scheldebrug Kristof Pieters

De Lijn heeft beslist om haar bussen vanaf vrijdag 6 maart terug op het oude traject door het centrum van Temse te laten rijden. De ingreep van de gemeente om de oprit van de N16 aan het viaduct af te sluiten, heeft namelijk het gewenste effect.

Tijdens de vorige fase van de werken aan de Scheldebrug was er grote hinder in het centrum van Temse. Door het vele sluipverkeer stond het verkeer in de Kouterstraat vaak muurvast. De Lijn had daarom een omleiding ingelegd voor de nieuwe fase van de werken. Die omleiding wordt vrijdag 6 maart echter opgeheven. Doordat de gemeente de oprit tot de N16 richting Bornem aan het Viaduct heeft afgesloten, is er weinig tot geen verkeershinder in het centrum. Vanaf vrijdag volgen de bussen dus hun normale routes en stoppen ze aan de vaste haltes.