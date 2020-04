Geen evenementen meer tot eind juni, Festivel uitgesteld naar september Kristof Pieters

01 april 2020

15u35 1 Temse De derde editie van Festivel zal niet plaatsvinden in april maar wordt uitgesteld naar september. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. “Omdat ieders gezondheid primeert, schuiven we alles vijf maanden op”, zegt organisator Philippe Van Robaeys.

Het gemeentebestuur van Temse heeft beslist om al haar eigen activiteiten en manifestaties tot en met 30 juni te annuleren. Aan de andere organisatoren van festiviteiten wordt aanbevolen hetzelfde te doen. Onder meer de Dorpsfeesten in Tielrode hebben al gehoor gegeven aan de oproep en vandaag heeft ook de organisatie van Festivel bekendgemaakt dat het festival wordt verschoven.

Voor de editie van dit jaar waren alle registers opengetrokken met 6 verschillende events tijdens 4 festivaldagen van 16 tot en met 19 april. Nieuw was onder meer Festispecials op donderdag, een festivalnamiddag voor mensen met een beperking waar Sam Gooris zou optreden. Daarnaast was er een ludieke Festiquiz, een FestiKids met Mega Mindy en FC De Kampioenen en uiteraard het festival zelf met bekende dj’s als Yves V, Mark with a K en Yves Deruyter. Door de coronacrisis wordt het festival nu vijf maanden uitgesteld naar het weekend van 18, 19 en 20 september. “In grote lijnen zal alles hetzelfde blijven: Festiquiz op vrijdagavond, Festispecials overdag op zaterdag, het Festival op zaterdagavond en Festikids op zondagnamiddag”, somt Philippe op. “Festifriends en Festiparty kunnen we jammer genoeg niet opnieuw inplannen omdat het in die periode een gewone schoolweek is. Ondertussen houden we iedereen verder op de hoogte via onze sociale media. Daar zullen we ook berichten wanneer het programma definitief is. Reeds aangekochte tickets blijven geldig.”