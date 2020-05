Geen coronabon voor elke inwoner: “Financieel onhaalbaar voor onze gemeente” Kristof Pieters

04 mei 2020

17u47 3 Temse De gemeente Temse zal geen cadeaubon verspreiden onder alle inwoners zoals buurgemeente Kruibeke om de lokale economie terug aan te zwengelen. “Dit zou ons een paar honderdduizend euro kosten en dat kunnen we financieel niet aan”, zegt schepen Stephan Van der Gucht (N-VA).

Het idee voor de invoering van een zogenaamde coronabon werd op de voorbije digitale gemeenteraad voorgesteld door Bart Van Geyt, fractieleider van Open Vld. Hij prijst de inspanningen die al geleverd zijn zoals het opschorten van de inning van belastingen, maar wil nog een stapje verder gaan om de lokale handelaars en ondernemers in Temse bijkomend te ondersteunen via een winkel- en/of horecabon. “Hiermee kunnen we niet alleen de koopkracht van de inwoners verhogen, maar ook de getroffen middenstand een duwtje in de rug geven”, zegt Van Geyt.

Volgens schepen van Lokale Economie Stephan Van der Gucht (N-VA) is dat idee al bekeken. “Maar het toekennen van een cadeaubon aan elke inwoner is financieel niet haalbaar”, geeft hij toe. “We moeten er ook rekening mee houden dat we minder inkomsten gaan krijgen dan begroot. De coronacrisis zal immers een impact hebben op de personenbelasting en we gaan meer steun moeten geven aan de welzijnsvereniging. Niettemin willen we zeker de lokale economie helpen aanzwengelen. Er zijn al gesprekken met Unizo om initiatieven op poten te zetten. Binnenkort kunnen we daar meer over kwijt.”