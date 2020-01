Gaslek door werken in Dorpstraat Kristof Pieters

08 januari 2020

16u52 0 Elversele In de Dorpstraat in Elversele was er woensdagnamiddag een gaslek ontstaan bij werken. Een deel van de Dorpstraat en Hof ter Elstlaan werd omstreeks half drie afgesloten.

De omwonenden werden geëvacueerd. Zij werden opgevangen in de Emiel Naudtszaal. Een uur later was de situatie onder controle en werd de buurt terug vrijgegeven.