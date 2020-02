Freinetschool De Kolibrie nog zeker tot krokusvakantie dicht door stormschade: “Plafond is aangetast door waterinsijpeling” Kristof Pieters

11 februari 2020

17u36 1 Tielrode De schade aan de Freinetschool De Kolibrie in Tielrode is groter dan aanvankelijk gedacht. De kinderen mochten vandaag nog een dagje langer thuisblijven. Vanaf woensdag worden de leerlingen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar verdeeld onder twee andere scholen. De herstellingswerken zullen nog zeker duren tot aan de krokusvakantie.

Het is voorlopig nog koffiedik kijken hoe lang het gebouw van De Kolibrie niet gebruikt kan worden. “We hebben echter vastgesteld dat het plafond is aangetast door waterinsijpeling”, zegt directeur Sven Debruyn. “Het plafond schilfert af en we willen natuurlijk geen enkel risico nemen dat er plots een stuk van de zoldering naar beneden zou komen. Het is een charmant maar tegelijk ook heel oud gebouw. Daarom is het moeilijk om nu al een timing te plakken op de herstellingswerken. We hebben beslist om al zeker te sluiten tot aan de krokusvakantie.”

Extra dagje thuis

De ouders werden vandaag gevraagd om de kinderen nog een dagje extra thuis te houden. “We beschikken wel over onze refter om de kinderen op te vangen van wie de ouders niet tijdig een alternatief konden vinden”, vervolgt Debruyn. Vandaag hebben de leerkrachten vooral spullen verhuisd. Vanaf woensdag zullen de leerlingen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar namelijk verdeeld worden onder twee andere scholen: het Lyceum aan de Stroom en De Klimroos. “De klassen blijven bij elkaar en uiteraard gaan ook de leerkrachten mee”, benadrukt de directeur. “Het is sowieso voor de kinderen al een hele aanpassing nu ze van een kleine dorpsschool moeten verhuizen naar een grote school. We zijn de andere scholen wel enorm dankbaar voor de geboden hulp. We krijgen eigen klaslokalen ter beschikking en er zijn ook afspraken gemaakt voor het gebruik van de speelplaats. In totaal gaat het om 44 leerlingen. De school zal zelf busvervoer organiseren.”

Hoe lang het schoolgebouw blijft afgesloten, is voorlopig dus nog onduidelijk. “We hopen daar volgende week uitsluitsel over te hebben”, zegt Debruyn.

Nieuwbouwdossier

De directeur hoopt dat het incident voor een doorbraak zal zorgen in het nieuwbouwdossier. Al jaren ligt er namelijk een plan op tafel voor een gloednieuwe school naast de begraafplaats, op zo’n 500 meter van de huidige stek. De gemeente stelde de grond al ter beschikking en er is ook een ontwerp klaar. Er is bewust gekozen voor een nieuwe locatie zodat de hinder tijdens de werken voor de school nihil is. “Maar door allerlei administratieve verwikkelingen is alles wat in het slop geraakt”, legt de directeur uit. “Intussen is ook de architect ontslagen. Het hele dossier heeft een nieuwe impuls nodig en hopelijk zullen deze perikelen daarvoor zorgen. Het huidig gebouw is immers echt versleten en duidelijk ook niet ‘stormproof’.”