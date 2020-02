Freinetschool De Kolibrie houdt deuren dicht door stormschade Kristof Pieters

10 februari 2020

15u48 1 Tielrode De leerlingen van de Freinetschool De Kolibrie in Tielrode hebben maandag onverwacht nog een dagje extra verlof gekregen. Door stormschade aan het schoolgebouw besliste de directie om de leerlingen terug naar huis te sturen.

De schade werd pas maandagochtend vastgesteld. “Zondagavond was er nog een leerkracht gepasseerd maar toen was er niks te zien”, zegt directeur Sven De Bruyn. “Deze ochtend bleken er een aantal dakpannen te zijn weggewaaid waardoor het ook heeft binnengeregend in twee klassen.”

De brandweer was snel ter plaatse om de dakpannen terug op hun plaats te leggen maar de directie besliste toch om de leerlingen naar huis te sturen. “Door de waterinsijpeling moeten we eerst alles grondig laten controleren, vooral de elektriciteit. Veiligheid is immers een absolute prioriteit”, legt de directeur uit. “We hebben de meeste ouders meteen proberen verwittigen via Facebook en Smartschool. De meesten hebben tijdig het seintje gekregen, maar natuurlijk konden we niet vermijden dat er toch een aantal kinderen voor de poort stonden. Sommige worden immers opgevangen en naar school gebracht door grootouders. Iedereen heeft uiteraard begrip voor de situatie.”

De school hoopt morgen reeds de deuren te kunnen heropenen maar uitsluitsel is er voorlopig nog niet.