Freinetschool De Kolibrie blijft langer dicht als gevolg van stormschade Kristof Pieters

20 februari 2020

18u27 2 Tielrode De leerlingen van freinetschool De Kolibrie uit Tielrode zullen na de krokusvakantie nog niet kunnen terugkeren naar hun vertrouwde klasjes. Een stabiliteitsingenieur onderzocht de stevigheid van het dak en bestudeerde ook het plafond in de verschillende klassen op schade na de doortocht van storm Ciara. De werken zullen vermoedelijk pas afgerond zijn tegen de Paasvakantie.

De zware storm Ciara veroorzaakte bij De Kolibrie flink wat schade aan het dak. Daarbij sijpelde er ook water binnen. Er moet eerst zekerheid zijn over de structuur van het dak vooraleer de leerlingen mogen terugkeren. Vorige week werd daarom beslist dat de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar tijdelijk verhuizen naar de campus van De Klimroos in Temse. De leerlingen van de eerste graad werden in de containerklassen ondergebracht.

Verschillende inspecties

“De afgelopen dagen werd het gebouw aan verschillende inspecties onderworpen”, zegt directeur Sven Debruyn. “Enerzijds om een precieze inschatting te maken van de schade; anderzijds om te kijken hoe de mogelijke gebreken best aangepakt kunnen worden. Een stabiliteitsingenieur onderzocht de stevigheid van het dak en bestudeerde ook het plafond in de verschillende klassen. Van al deze onderzoeken moet nu eerst een correcte analyse gebeuren. Pas in de eerste helft van maart zal er uitsluitsel zijn over de precieze timing.”

Voor de leerlingen en leerkrachten betekent het concreet dat ze nog iets langer onderdak krijgen bij de bevriende school. Ook na de krokusvakantie zal er elke dag busvervoer ingelegd worden. “Voorlopig gaan we er wel vanuit dat de noodzakelijke herstellingen afgerond kunnen worden voor de Paasvakantie”, zegt Debruyn nog.