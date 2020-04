Frans haalde de kaap van 100 in zwaar getroffen rusthuis, en toen kwam corona: “Het wringt dat we geen afscheid konden nemen” Kristof Pieters

09 april 2020

19u27 4 Temse De schrik zit er goed in bij de bewoners van het woonzorgcentrum De Reiger in Temse; maar ook bij hun familie en het verzorgend personeel. Al 13 bewoners zijn intussen overleden aan de gevolgen van het coronavirus en nog eens 40 zijn besmet. Elk geval is een drama op zich. Frans De Gendt kon de kaap van de 100 jaar bedwingen, maar niet het virus. Een echtpaar, Gaspard Foubert en Nicole Van den Branden, overleed op dezelfde dag.

Het woonzorgcentrum zit al even in lockdown, maar familieleden komen nog regelmatig langs om te wuiven naar een dierbare of spulletjes af te geven. Hilde Bryssinck heeft net de was van haar moeder Lisette (71) opgehaald. “Zij is gelukkig nog niet besmet, maar ze heeft wel veel schrik. Ook wij als familie zitten met de daver. Je weet dat het virus hier circuleert, maar alles is hermetisch afgesloten. Veel weten we eigenlijk niet. De communicatie is bijzonder summier. Mijn moeder woont al vijf jaar in De Reiger. Ze is hier ontzettend graag maar nu is het een harde periode. Ze is nog heel lucide en dus beseft ze meer dan sommige andere bewoners hoe ernstig de situatie is.”

Contact aan het raam is voor Hilde en haar moeder niet mogelijk. “Ze zit op een van de bovenverdiepingen. Wel is één keer per week een videocall mogelijk. Verder kunnen we alleen maar bang afwachten.”

In totaal zijn er in De Reiger nu al 13 mensen overleden aan het coronavirus en nog eens 40 anderen zijn besmet. Frans De Gendt (100) is één van de slachtoffers. Hij was een bekend gezicht in Temse. Na een paar jaar als zelfstandig visverkoper ging hij aan de slag als buizenlegger op de Boelwerf. Zijn echtgenote Leonie Poeck overleed al in 1988 Frans woonde tot hoge leeftijd zelfstandig in zijn huis aan Mariadal in Temse. In 2016 verhuisde hij naar De Reiger. “Hij heeft er altijd enorm van genoten”, klinkt het bij de familie. “Hij had zelfs spijt dat hij niet eerder naar het rusthuis was getrokken. Een vrijwilliger kwam hem elke dag halen om naar de cafetaria te gaan. Daar had hij zijn vaste kliek om een praatje mee te slaan en een pintje mee te drinken.”

Even hoop gehad

Toen het coronavirus was vastgesteld, vreesde de familie meteen het ergste. “Hij was in relatief goede gezondheid, maar natuurlijk op een gezegende leeftijd en hij had zwakke longen. Elk jaar opnieuw sukkelde hij er wel een tijdje mee. We hadden echter hoop, toen de koorts was gezakt en hij zelfs opnieuw naar de kantine ging om een pintje te drinken. Daarna kwam echter een terugval en ging het pijlsnel bergafwaarts.”

Enkel pleegzoon Eddy Poeck kon Frans afgelopen zaterdag nog een laatste bezoek brengen. Zondag overleed hij. “We vinden wel troost in het feit dat hij honderd jaar is geworden, maar anderzijds had hij in augustus misschien zijn volgende verjaardag nog kunnen vieren als het coronavrius er niet was geweest. Bovendien wringt het wel dat niemand anders van de familie afscheid kon nemen. We gaan nu een kleine plechtigheid houden in intieme kring, maar als dit allemaal voorbij is, volgt er zeker nog de afscheidsviering die hij verdient.”

Vele andere families zitten in dezelfde situatie. Gaspard Foubert en Nicole Van den Branden vierden vorig jaar in De Reiger nog hun jubileum. Het echtpaar overleed op dezelfde dag aan de gevolgen van het virus.

Uitbraak

Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) rouwt mee met de nabestaanden. “Het zijn bijna allemaal mensen die ik persoonlijk heb gekend”, zucht hij. “Vooral de eerste verdieping van ons woonzorgcentrum is zwaar getroffen. Het gaat om de afdeling waar dementerende bejaarden verblijven. Het personeel doet al het mogelijke en besmette personen worden in quarantaine gezet. Aan beschermingsmateriaal is voorlopig geen nood, maar we hopen wel dat er snel testmateriaal ter beschikking wordt gesteld om nog korter op de bal te kunnen spelen.”