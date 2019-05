Frans en Solange vieren 65ste huwelijksverjaardag JVS

27 mei 2019

10u13 0 Temse Frans Lauwers en Solange Maes uit Temse zijn gehuldigd voor hun 65ste huwelijksverjaardag.

Het koppel vierde hun briljanten huwelijksjubileum. Frans werd geboren in Beveren op 14 februari 1928, Solange in Temse op 16 mei 1935. Op 14 mei 1954 trouwden ze in Temse. Frans was meubelmaker en fotograaf, Solange textielarbeidster bij Weverij Wilford, later Wittock-Van Landeghem. Zij hebben 1 dochter, 1 kleindochter en 2 achterkleindochters. Zij wonen in de Guldenwal.