Fikse geldboete voor bestuurder die met 173 kilometer per uur inhaalmanoeuvre doet op autosnelweg Koen Baten

07 januari 2020

14u54 0 Temse N. moest zich deze ochtend in de rechtbank van Dendermonde verantwoorden voor een fikse snelheidsovertreding op de E17 in Temse. Hij reed er maar liefst met een snelheid van 173 kilometer per uur in plaats van 120 kilometer per uur.

De feiten gebeurden vorig jaar in de richting van Antwerpen. Volgens zijn advocaat was zijn cliënt een inhaalmanoeuvre aan het uitvoeren, waardoor de snelheid zo hoog lag. “Hij had zeker niet de intentie om zo snel te rijden en beseft dat hij in de fout is gegaan", klinkt het.

De zware snelheidsovertreding leverde de man een geldboete op van 1.200 euro en een rijverbod van 30 dagen.