Fietsster onder invloed ten val op Scheldedijk Kristof Pieters

08 augustus 2019

Op de Scheldedijk in Temse is een fietsster ten val gekomen. De 62-jarige vrouw uit Temse slipte weg op losliggende steentjes. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht. De fietsster legde een positieve alcoholtest af. Ze had 1,26 promille alcohol in haar bloed.